Рада планирует 20 октября рассмотреть проект госбюджета, 21 – «ресурсный» законопроект

Верховная Рада планирует в ближайшую среду, 20 октября, рассмотреть в первом чтении проект государственного бюджета на 2022 год, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

«18 числа (октября — Ред.) — заседание бюджетного комитета, 20-го мы будем голосовать бюджет в зале, в первом чтении», — сказал спикер журналистам в четверг в Киеве.

Вместе с тем он назвал беспрецедентным решением намерение повысить зарплаты украинским медикам, для чего в проекте госбюджета-2022 предусмотрены средства для установления минимальной заработной платы для врачей на уровне 20 тыс. грн и 13,5 тыс. грн — для средних медицинских работников.

«Такого ещё не было в истории Украины, чтобы на такой уровень поднимать зарплату медицинским работникам... Насколько я знаю, те показатели, которые сегодня закладываются и касательно которых продолжается дискуссия, — на значительный процент больше, чем было до этого в медицине», — отметил спикер.

«Безусловно, мы должны находить источники (поступления средств — Ред.), поэтому должны принимать и ряд „ресурсных“ законов, которые также будут стоять в повестке дня Верховной Рады», — добавил Стефанчук.

По его словам, парламент планирует рассмотреть законопроект № 5600 «О сбалансированности бюджетных поступлений» в четверг, 21 октября.