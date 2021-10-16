В Украине за сутки 12 983 новых случая заболевания СOVID-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 12 983 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 5 874 человека, 277 умерло. За сутки вакцинировано 148 438 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«Всего за сутки 15 октября 2021 в Украине: 148 438 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 79 580 человек, полностью иммунизированы — 68 858 человек. Зафиксировано 12 983 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 1 105, медработников — 204). Также за минувшие сутки: госпитализированы —2 859 человек; летальных случаев — 277; выздоровело — 5 874 человека», — сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 15 октября зафиксировано 13 624 новых случаев заболевания СOVID-19, 14 октября зафиксировано 18 881 новый случай заболевания СOVID-19, 13 октября 2021 сообщалось о 16 309 новых инфицированных, 12 октября зафиксировано 11 996 новых случаев заболевания СOVID-19.

Всего за период пандемии в Украине заболело 2 623 882 человека, выздоровели 2 322 456 человек, летальных случаев — 60 414.