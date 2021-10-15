Украина ввела санкции против российской сети магазинов MERE

Совет национальной безопасности и обороны ввел ограничительные санкции против российской сети магазинов MERE — теперь она не может работать в Украине.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге по результатам заседания СНБО.

«Она (компания MERE) после сегодняшнего заседания СНБО не имеет права работать (в Украине)», — отметил он.

Данилов сообщил, что сейчас единственный город в Украине, где еще работает MERE — это Белая Церковь Киевской области.

Напомним, 14 июня стало известно, что до конца месяца сеть MERE (проект владельцев российской сети дискаунтеров «Светофор») планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году, также в планах — открытие 40 магазинов по Украине до конца года.

Секретарь СНБО Данилов назвал эту затею операцией российских спецслужб и заявил, что сеть MERE не будет работать в Украине.