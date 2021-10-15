Украина ввела санкции против российской сети магазинов MERE

Совет национальной безопасности и обороны ввел ограничительные санкции против российской сети магазинов MERE — теперь она не может работать в Украине.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил на брифинге по результатам заседания СНБО.
«Она (компания MERE) после сегодняшнего заседания СНБО не имеет права работать (в Украине)», — отметил он.
Данилов сообщил, что сейчас единственный город в Украине, где еще работает MERE — это Белая Церковь Киевской области.
Напомним, 14 июня стало известно, что до конца месяца сеть MERE (проект владельцев российской сети дискаунтеров «Светофор») планирует возобновить работу своего магазина в Николаеве, который был закрыт в 2020 году, также в планах — открытие 40 магазинов по Украине до конца года.
Секретарь СНБО Данилов назвал эту затею операцией российских спецслужб и заявил, что сеть MERE не будет работать в Украине.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016