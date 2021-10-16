Талибы обещают все же пустить девочек в школы

Радикальное движение «Талибан» обещает в скором времени разрешить девочкам в Афганистане посещать средние школы. Как сообщает в субботу информационное агентство Associated Press, об этом заявил журналистам в штаб-квартире ООН заместитель исполнительного директора ЮНИСЕФ Омар Абди, который посетил Кабул на прошлой неделе.

По словам Абди, назначенный талибами министр образования заверил его, что талибы работают над «рамочными принципами», позволяющими всем девочкам продолжать обучение после шестого класса, которые должны быть опубликованы в течение одного-двух месяцев.

«Сейчас, когда я разговариваю с вами, миллионы девочек среднего школьного возраста не получают образование 27-й день подряд», — приводит агентство слова Абди. «Каждый день, который мы ждем, — это день, потерянный для тех девочек, которые не ходят в школу», — добавил он.

Абди также отметил, что пять из 34 провинций Афганистана — Балх, Джаузджан, Саманган, Кундуз и Урузган — уже разрешили девочкам посещать среднюю школу.

При первой власти талибов в Афганистане (1996-2001 годы) радикалы запрещали девочкам и женщинам получать образование и также отказывали им в праве на работу и карьеру.