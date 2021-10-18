В РФ очередная стрельба в школе

Ученик устроил стрельбу в школе в поселке Сарс в Пермском крае РФ, пострадавших нет. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в правоохранительных органах.

«В Пермском крае в поселке Сарс ученик пришел в школу с огнестрельным оружием. Он успел один раз выстрелить из него в потолок. В момент происшествия в учебном заведении находилась только вахтерша, она не пострадала», — сказал собеседник агентства.

Информацию подтвердили в МВД РФ.

Школьника задержали. Мотив его поступка выясняется. Также устанавливается тип оружия, из которого велась стрельба.

В пресс-службе регионального министерства территориальной безопасности сообщили, что стрелявшего ученика обезвредила директор. Она уговорила стрелка отдать ему оружие. «Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие», — говорится в распространенном сообщении.