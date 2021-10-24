В РФ за сутки выявили более 35 тысяч случаев COVID-19

В России за прошедшие сутки выявили 35 660 новых заболевших COVID-19, сообщает местный оперативный штаб.
При этом за последние сутки резко упало число проводимых тестов на коронавирус. За последние сутки проведена 371 тыс. тестов, днем ранее протестировали 963 тыс. человек.
Общее число зараженных в РФ перевалило за 8 млн.
Умерли за прошедшие сутки, по данным штаба, 1072 человека. С начала пандемии в стране умерли 230 600 заболевших. Более 1 тыс. жертв впервые зафиксировали 16 октября (1002).
Накануне в России выявили рекордное за всю пандемию число новых заразившихся за сутки. За день зарегистрировали 37 678 случаев. Суточный прирост заразившихся COVID-19 в общей сложности бил рекорды четыре дня подряд. 21 октября он впервые превысил 36 тыс. человек, на следующий день показатель составил 37,1 тыс.
Из-за роста смертности и заболеваемости в России решили объявить нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. В некоторых регионах, в зависимости от их ситуации, выходные могут продлиться дольше.
Кремль объяснял рост заболеваемости низким уровнем вакцинации.
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