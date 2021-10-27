Шмыгаль заявил о противозаконности принудительной вакцинации

В Украине нет и не будет принудительной вакцинации от коронавируса, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«У нас нет принудительной вакцинации и не будет: это противозаконно, этого нет нигде в мире», — сказал Шмыгаль на брифинге в Донецкой области в среду.

По его словам, чтобы до конца года Украина успела провакцинировать большинство взрослого населения как минимум первой дозой, по плану в неделю должно вакцинироваться минимум 1,5 млн людей. «Но у нас разрыв небольшой между первой и второй дозой», — пояснил премьер.

При этом Шмыгаль отметил, что на данный момент в Украине наблюдается хороший темп вакцинации, который не хочется сбавлять.

Также Шмыгаль заявил, что при установлении «красной» зоны эпидемической опасности в государстве в целом будут действовать соответствующие ограничения, определенные для локальных «красных» зон.

«Мы не хотим вводить локдаун, так как наша экономика набирает обороты и локдаун очень негативно влияет на экономическое развитие и рост ВВП», — сказал Шмыгаль.

«Для того, чтобы не было локдаунов, нужно вакцинироваться», — подчеркнул глава правительства.