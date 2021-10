В Украине можно будет инвестировать в Google, Amazon и Intel

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обороту еще 15 международных компаний, среди которых Банк Америки, Google, Amazon и другие.

Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР по итогам заседания 28 октября.

Всего украинские инвесторы могут инвестировать в 73 ценных бумаги иностранных эмитентов. Решение регулятора дает старт обращению акций на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке.

Среди прочих, на рынок допущены:

Alphabet Inc. (корпорация, владеющая продуктами Google);

Amazon.com, Inc.;

CATERPILLAR Inc.;

Bank of Ameriса Сorporation;

Chevron U.S.A. Inc.;

Citigroup Inc.;

The Coca-Cola Company;

DEERE&Company;

CSX Corporation;

EXXON MOBIL Corporation;

DOW Inc.;

INTEL Corporation;

The Goldman Sachs Group, Inc.;

McDonald’s Corporation;

Johnson&Johnson.

С полным перечнем иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению в Украине, можно ознакомиться на сайте Комиссии.

Напоминаем, на украинской фондовой бирже ПФТС с 15 апреля допущены в обращение акции американских техкомпаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.