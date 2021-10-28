В Украине можно будет инвестировать в Google, Amazon и Intel

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку допустила к обороту еще 15 международных компаний, среди которых Банк Америки, Google, Amazon и другие.
Об этом сообщила пресс-служба НКЦБФР по итогам заседания 28 октября.
Всего украинские инвесторы могут инвестировать в 73 ценных бумаги иностранных эмитентов. Решение регулятора дает старт обращению акций на украинском регулируемом и нерегулируемом рынке.
Среди прочих, на рынок допущены:
Alphabet Inc. (корпорация, владеющая продуктами Google);
Amazon.com, Inc.;
CATERPILLAR Inc.;
Bank of Ameriса Сorporation;
Chevron U.S.A. Inc.;
Citigroup Inc.;
The Coca-Cola Company;
DEERE&Company;
CSX Corporation;
EXXON MOBIL Corporation;
DOW Inc.;
INTEL Corporation;
The Goldman Sachs Group, Inc.;
McDonald’s Corporation;
Johnson&Johnson.
С полным перечнем иностранных ценных бумаг, допущенных к обращению в Украине, можно ознакомиться на сайте Комиссии.
Напоминаем, на украинской фондовой бирже ПФТС с 15 апреля допущены в обращение акции американских техкомпаний Microsoft, AMD, Visa, Tesla, Netflix и Facebook.
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