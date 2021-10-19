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Богатейшие 10% американцев владеют 89% всех акций в США

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Богатейшие 10% американцев владеют 89% всех акций в США

Наиболее состоятельные 10% американцев владеют 89% всех акций в США, что является рекордным показателем, свидетельствуют данные Федеральной резервной системы (ФРС) США.

При этом самый обеспеченный 1% населения увеличил объем акций компаний и паевых инвестиционных фондов более чем на $6,5 трлн в период пандемии коронавируса.

В свою очередь, на долю остальных 90% американцев пришлось около 11% всех акций по сравнению с 12% до пандемии.

Основным источником получения дохода в США в период пандемии стал фондовый рынок, капитализация которого с марта 2020 года увеличилась почти вдвое. Объем благосостояния самого богатого 1% американцев сейчас превышает 32% от общего показателя, что является рекордом.

Подобная ситуация сохраняется, несмотря на приток миллионов новых инвесторов на фондовый рынок. Так, количество новых пользователей трейдинговой платформы Robinhood увеличилось более чем на 10 млн за прошедшие два года и сейчас превышает 22 млн.

Между тем, по мнению старшего научного сотрудника Urban-Brookings Tax Policy Center Стивена Розенталя, количество новых инвесторов все еще невелико, при этом средний размер счета на Robinhood составляет около $4,5 тыс.

«Многие из более молодых инвесторов покупали акции по более высоким ценам, тогда как более крупные инвесторы находятся на рынке уже много лет и видели более существенный рост», — отметил он.

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Стоимость акций, принадлежащих наиболее состоятельным 10% американцев, увеличилась на 43% в период между январем 2020 года и июнем 2021 года, согласно данным ФРС. В свою очередь, этот показатель для 90% населения увеличился на 33%.

США, ФРС, акции, миллиардер
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