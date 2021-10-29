Зеленский отреагировал на информацию о нехватке кислорода в больницах

Президент Украины Владимир Зеленский просит руководителей областных государственных администраций доложить ему о реальном количестве кислорода в больницах.

«Очень важный вопрос кислорода. Насколько мне известно, кислорода нашего хватает. Сегодня больницы обеспечены. Также мы читаем и слушаем в некоторых СМИ, говорят, что кислорода в Украине нет. Поэтому я хотел бы услышать от регионов, у кого нет, а если есть, то скажите, пожалуйста, в каком объеме», — сказал Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей в пятницу в Одессе, передает Интерфакс-Украина.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что, несмотря на то, что ранее страна справилась с волнами COVID-19, сейчас в стране новый вызов — новая волна коронавируса, поэтому цель конгресса — услышать текущие проблемы в регионах.

«Президент поставил задачу, чтобы руководители и правительства, и представители Офиса президента в ближайшее время чаще посещали регионы. Потому я хотел бы вас проинформировать, что присутствующие министры и руководители в ближайшие недели будут ездить по областям, контролировать ситуацию и на местах решать вопросы, которые еще остались», — отметил Ермак.