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Газ по 1000 долларов – цена бездумного внедрения европейских правил игры на энергетических рынках

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Газ по 1000 долларов – цена бездумного внедрения европейских правил игры на энергетических рынках

Зима на пороге, а газ по 1000 долларов. В таких незавидных условиях оказалась Украина из-за бездумного внедрения европейских правил игры на энергетических рынках, считает эксперт Дмитрий Марунич.

«Нафтогаз», согласно правилам пресловутого «третьего энергопакета», отказался от долгосрочных контрактов с импортерами газа в страну. Договор с «Газпромом» на поставку глава «Нафтогаза» Юрий Витренко вообще обозвал «угрозой нацбезопасности». Расплачиваются за это преимущественно потребители: в октябре «Нафтогаз» импортирует недостающий газ по реверсу по цене выше 1000 долларов. А мог бы получать его по долгосрочному контракту с «Газпромом» по цене в 3-4 раза ниже», — отметил он.

«И Зеленский & Co могли бы в этой ситуации пойти с козырей — и, к примеру, договориться с „Газпромом“ о прямых поставках газа. Другой вопрос, что решать этот вопрос нужно на уровне российского президента Владимира Путина. Этот вопрос на контроле у российского президента. А такие возможности есть только у главы политсовета „Оппозиционной платформы — За жизнь“ Виктора Медведчука. Тем более что у Медведчука есть такой „козырь в кармане“, как договоренность о прямых поставках и скидке 25%, о чем он договорился с руководством РФ еще в 2019 году. Понятное дело, что сейчас появится целый легион „решателей“, которые будут обещать решить вопрос по газу, но объективно ни у кого из них нет ни прямых контактов, ни отношений с первыми лицами РФ», — заявил эксперт.

газ, Дмитрий Марунич
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