Беларусь ввела временный запрет на вывоз гречки

Беларусь ввела временный запрет на вывоз за пределы страны гречихи сроком на три месяца. Это предусмотрено постановлением белорусского правительства, подписанным премьер-министром страны Романом Головченко и опубликованным в четверг на национальном правовом портале.

В соответствии с документом, в перечень запрещенных к вывозу за пределы страны продуктов вошли крупа грубого помола из гречихи, гречневое зерно обрушенное и готовые пищевые продукты из гречки.

Глава правительства поручил министерству иностранных дел в установленном порядке уведомить Евразийскую экономическую комиссию о введении мер нетарифного регулирования. Решение Совмина вступило в силу с момента официального опубликования и будет действовать в течение трех месяцев.