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В ФРГ выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

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В ФРГ выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 33 949. Это максимум за пандемию, следует из опубликованных в четверг данных берлинского Института вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 22 апреля 2021 года, когда за сутки были выявлены 29 518 случаев заражения. Число летальных исходов из-за коронавируса за 24 часа составило 165.

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Всего с начала пандемии в Германии инфицировались 4 672 368 жителей страны. Семидневный индекс распространения инфекции (число заражений в течение недели на 100 тыс. человек) составляет 154,5. Неделю назад он находился на уровне 130,2.

ФРГ, коронавирус
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