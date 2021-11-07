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В «красной» зоне карантина Киев и 15 областей

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В «красной» зоне карантина Киев и 15 областей

В Украине на 7 ноября в желтой зоне эпидемической опасности находятся три области, в красной — Киев и 15 областей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В зеленой зоне нет ни одного региона, а в желтой — Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская области.

К красной зоне отнесены Киев, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская области.

В оранжевой зоне — Винницкая, Волынская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Черновицкая области.

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Напомним, в Украине по состоянию на 7 ноября подтверждено 3 075 433 случая COVID-19, из них за сутки — 17 419.

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