Власти Кубы обвиняют США в создании бесплатного VPN-сервиса для жителей страны

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья заявил в воскресенье, что при поддержке США был создан VPN-сервис, разработчики которого сделали его использование бесплатным исключительно для жителей Кубы, что якобы свидетельствует о планах дестабилизации обстановки в стране через интернет.

«Было объявлено о VPN-сервисе, который, как ни странно, бесплатный для пользователей на Кубе, в то время как остальные должны платить за него. Никого не удивит, что эту услугу предоставляют 19 серверов, расположенных в США. Когда такой продукт предлагается бесплатно только жителям Кубы, это означает, что он направлен на подрыв нашего суверенитета», — написал дипломат в Twitter.

Ранее глава ведомства обвинил руководство Twitter и Facebook в манипулировании алгоритмами платформ и избирательном применении их правил с целью создать впечатление массовости протестного движения на Кубе.

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах страны 15 ноября. Местные власти отказали в организации акций, поскольку, по их мнению, созываемые шествия направлены на дестабилизацию обстановки. После получения отказа заявители продолжили призывать граждан к выходу на улицы. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения нескольким активистам, призывающим к массовым антиправительственным протестам.