Эрдоган и Зеленский поговорили о турецко-украинских отношениях

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским обсудил с ним развитие турецко-украинских отношений, сообщила администрация турецкого лидера.
«Наш президент провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. были обсуждены вопросы развития турецко-украинских отношений и региональные проблемы», — говорится в сообщении.
Как сообщает в среду утром пресс-служба украинского президента, Зеленский высоко оценил неизменную поддержку со стороны Турции территориальной целостности и суверенитета Украины, а также активное вовлечение в работу нового международного механизма — Крымской платформы.
Зеленский поблагодарил лидера Турции за выраженное соболезнование в связи с гибелью украинских воинов на востоке нашего государства.
Отдельное внимание президент Украины уделил вопросу увольнения украинских граждан, незаконно удерживаемых Россией.
Зеленский и Эрдоган обменялись мнениями относительно ситуации в области безопасности в регионе, а также относительно соответствующих инициатив по усилению безопасности в регионе Черного моря.
Президенты обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере. Стороны констатировали, что стратегическое партнерство уже сегодня укрепляет вооруженные силы двух стран. Была отмечена реализация ряда важных проектов в отраслях самолетостроения и развития ВМС, а также перспективы для углубления такого взаимодействия.
Глава Украинского государства, в частности, сообщил Эрдогану о начале серийного производства транспортного самолета Ан-178.
«Приглашаю Турцию присоединиться к кругу его заказчиков», — отметил Зеленский.
Лидеры отметили настроенность в завершение в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли. Также было уделено внимание состоянию реализации достигнутых договоренностей по ряду проектов двусторонней повестки дня, в частности, строительство жилья для представителей крымскотатарского народа. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в энергетической сфере, среди прочего пути диверсификации поставок энергоресурсов.
Президенты договорились провести юбилейное, 10-е заседание Стратегического совета высокого уровня в феврале 2022 года в Киеве. Отмечалось, что этому важному мероприятию должна предшествовать основательная подготовка, в частности проведение в декабре текущего года второго заседания «Квадриги» на уровне министров иностранных дел и обороны.
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