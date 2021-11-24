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Немецкие «зеленые» осудили новые санкции США против Nord Stream 2

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Немецкие «зеленые» осудили новые санкции США против Nord Stream 2

Немецкая партия «Зеленые», которая до сих пор выступала против реализации проекта «Северный поток-2», считает неприемлемыми новые американские санкции в отношении газопровода. Об этом заявил представитель партии по внешней политике, член комитета по иностранным делам и комитета по обороне бундестага Омид Нурипур, передает DW.

«Новые санкции США неприемлемы даже для противников „Северного потока-2“ ...Именно мы, „Зеленые“, которые всегда боролись против трубопровода, не можем понять, что это за дружба, к которой стремятся США и при которой на друзей (Германию и работающие с ней компании — Ред.) обрушивают санкции, когда они ведут бизнес с третьей стороной», — сказал он.

По его словам, газопровод был и остается «неправильным немецким решением, но не американским».

22 ноября госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о введении санкций против компании Transadria Ltd и еще двух судов, которые имеют отношение к строительству «Северного потока-2». Власти США называют Transadria подставной российской компанией, зарегистрированной на Кипре, сообщил Bloomberg.

Позднее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты намерены продолжать вводить санкции против газопровода «Северный поток-2». По его словам, этого требует американский закон «О защите энергетической безопасности Европы» (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

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В немецкой партии «Зеленых», которые на последних выборах в бундестаг набрали 14,8%, неоднократно высказывались против газопровода и называли его «энергетическим оружием Кремля». В июне «Зеленые» выставили на голосование резолюцию, которая предлагала признать «Северный поток-2» вредным для климата Германии. Кроме того, сопредседатель партии Роберт Хабек ранее говорил, что газопровод пока не может получить разрешение на эксплуатацию в связи с европейскими предписаниями.

ФРГ, Северный поток-2
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