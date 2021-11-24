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В Турции требуют отставки властей после обвала курса лиры

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В Турции требуют отставки властей после обвала курса лиры

В Анкаре и Стамбуле прошли протесты после рекордного падения курса лиры по отношению к доллару, сообщает Cumhuriyet. Их участники требовали отставки правительства и членов правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

Протесты начались вечером во вторник, они проходили в разных районах столицы и Стамбула. В Анкаре полиция пыталась помешать протестующим, в том числе выставляя заграждения. Участники митингов расходились в близлежащие переулки, однако потом снова собирались в шествие, передает Cumhuriyet.

На опубликованном в Twitter видео из района Куртулуш в Стамбуле видно, как полиция пытается задержать толпу протестующих, перекрыв улицу. На еще одном видео слышно, как участники митинга скандируют «Правительство — в отставку!».

В Стамбуле жители также вышли на демонстрацию перед зданием Центрального банка. Некоторые держали плакат с надписью «Вы плохо выполнили свою работу, вас будут судить, пусть правительство уходит в отставку».

Во время шествий протестующие колотили в кастрюли и сковороды, передает Cumhuriyet.

На прошлой неделе из-за ухудшающихся экономических условий в Измире на митинг вышли члены Конфедерации прогрессивных профсоюзов Турции (DISK). Они протестовали против высокой стоимости жизни, инфляции и низких зарплат.

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В течение 2021 года турецкая лира показала худшие результаты среди валют стран с развивающейся экономикой, писал Reuters. По подсчетам агентства, стоимость лиры упала с начала года почти на 40%, причем падение почти на 20% было зафиксировано за последнюю неделю. Инфляция в Турции в четыре раза превышает целевой показатель, уточнял Reuters.

В понедельник 22 ноября турецкая валюта впервые стала стоить более 12 лир за доллар, а во вторник — более 13 лир.

Турция, турецкая лира
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