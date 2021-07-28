Германия готова к консультациям с Украиной по «Северному потоку-2»

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква встретился с уполномоченным по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии Министерства иностранных дел ФРГ Маттиасом Люттенбергом, который подчеркнул, что Германия готова к инициированным Украиной консультациям по газопроводу «Северный поток-2».

Как сообщает Офис президента Украины, Жовква в ходе встречи проинформировал Люттенберга о позиции Украины относительно реализации проекта «Северный поток-2», указав на связанные с ним угрозы как для Украины, так и для всей Европы.

«Со своей стороны уполномоченный МИД ФРГ сообщил о готовности немецкой стороны к проведению консультаций по „Северному потоку-2“, которые инициировало наше государство», — говорится в сообщении.

Касаясь вопроса попытки аннексии Крыма Российской Федерацией, немецкий чиновник заверил, что ФРГ будет представлена на инаугурационном саммите «Крымской платформы» на высоком политическом уровне.

Также Жовква проинформировал собеседника о ситуации на Донбассе и угрозах из-за военного присутствия Российской Федерации вдоль границы Украины.

Со своей стороны Люттенберг подчеркнул неизменность позиции ФРГ по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Он приветствовал усилия, которые прилагает Украина для восстановления мира на Донбассе.

«Собеседники отметили высокий уровень взаимопонимания между украинской и немецкой сторонами по ключевым подходам к мирному урегулированию на Донбассе. Игорь Жовква и Маттиас Люттенберг подчеркнули необходимость урегулирования ситуации дипломатическими средствами», — сказано в сообщении.

Кроме того, обсуждались вопросы европейской интеграции Украины, возможность подписания двусторонней декларации по европейской перспективе Украины. Люттенберг отметил важность выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также согласился с необходимостью продолжения диалога сторон по реализации евроинтеграционного курса Украинского государства. Собеседники также согласились с важностью углубления взаимодействия в контексте реализации евроатлантического курса Украины.

Помимо прочего, Жовква отметил недопустимость любых инициатив по восстановлению диалога «ЕС — Россия» на самом высоком уровне до полной деоккупации всех украинских территорий.