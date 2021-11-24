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МВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году

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МВФ ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3,2% по сравнению с 3,5% в октябрьском прогнозе, свидетельствует обнародованный в среду меморандум Украины с Фондом.

Согласно ему, МВФ оставил без изменений ожидания роста экономики Украины в 2022 году на уровне 3,6%, в 2023-м — 3,4%.

Хотя в октябрьском прогнозе Фонд оценивал дефицит текущего счета Украины на уровне 0,7% ВВП, а в следующем — 2,4% ВВП, меморандум предусматривает прогноз нулевого баланса текущего счета в 2021 году с дальнейшим переходом в дефицит текущего счета до 2,7% ВВП в 2022-м и 3,2% ВВП в 2023-м, указано в документе.

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При этом прогноз предусматривает поступление прямых иностранных инвестиций (ПИИ) на уровне 3,3% ВВП в текущем году, 2,4% ВВП — в следующем и 2,5% — в 2023-м.

Как сообщалось, в 2020 году украинская экономика упала на 4% при среднегодовой инфляции 2,7%.

ВВП, МВФ
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