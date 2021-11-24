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Украина набрала новых обязательств перед МВФ

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Украина набрала новых обязательств перед МВФ

Украина в рамках обновленного меморандума экономической и финансовой политики с Международным валютным фондом по программе stand by намерена до конца ноября принять госбюджет-2022 с дефицитом до 3,5% ВВП, законом отменить ослабление критериев отбора представителей государства в набсоветы госбанков и принять планы преемственности для этих набсоветов с указанием сроков.

Соответствующие структурные маяки по программе содержатся в меморандуме, который МВФ обнародовал на своем сайте в среду.

Согласно ему, до конца декабря этого года будет завершен и опубликован аудит средств Covid-фонда; Нацбанк в согласовании с Фондом примет план действий с указанием сроков повышения профессиональных возможностей банковского надзора, а Офис генпрокурора опубликует полугодовой отчет о результатах уголовных разбирательств в отношении бывших владельцев, менеджеров и связанных лиц обанкротившихся с 2014 года банков. В этом отчете должны быть указаны агрегированные данные о количестве лиц, в отношении которых были проведены расследования и которые были осуждены, а также размер штрафов и возмещения ущерба.

Затем до конца января Кабинет министров утвердит дорожную карту, в которой будут изложены шаги, необходимые для вывода ПриватБанка и Ощадбанка на рынок для частичной или полной приватизации и привлечению авторитетных международных инвесторов.

Следующим по времени структурным маяком указано опубликование до конца февраля 2022 года комплексного стратегического документа и плана действий по возвращению активов обанкротившихся банков.

В меморандуме Украина также взяла обязательства до конца марта следующего года внести поправки в закон о Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), чтобы улучшить процедуры отбора ее должностных лиц, усилить ее способности регулировать оргдеятельность и установить механизмы подотчетности руководства.

К этому же сроку намечено разработать и предоставить всем поставщикам газа базу данных потребителей со всей информацией, необходимой новому поставщику для выставления счетов домохозяйствам.

Наконец, до конца апреля Украина должна завершить разовую проверку добропорядочности существующих членов Высшего совета юстиции (ВСЮ) Советом по этике в соответствии с положениями нового закона о ВСЮ, а спустя еще месяц назначить наблюдательный совет «Энергоатома» с большинством независимых членов, выбранных в рамках прозрачной и надежной процедурой.

Тажкже обновленный меморандум предусматривает избрание нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) до декабря 2021 года и предоставление до 2022 года Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) ресурсов и оборудования для перехвата информации.

«Мы обеспечим автономность САП. Мы завершим конкурсный отбор и назначим нового руководителя САП к концу ноября 2021 года», — говорится в тексте меморандума, который МВФ обнародовал в среду.

В документе также закреплено обязательство предоставления НАБУ до 2022 года необходимого оборудования для обеспечения детективами Бюро самостоятельного перехвата информации. «Во исполнение закона, разрешающего НАБУ перехватывать информацию, мы предоставим необходимые ресурсы, оборудование и технологические решения, чтобы НАБУ могло самостоятельно перехватывать информацию со стационарных и мобильных устройств к концу декабря 2021 года», — отмечается в меморандуме.

Также документ декларирует защиту независимости НАБУ как центрального органа исполнительной власти с особым статусом при Кабинете министров, в том числе, решение законодательных коллизий в пользу независимости Бюро — модели внешнего аудита независимыми экспертами.

«Ускорить процесс отбора нового директора НАБУ, отдавая решающую роль независимым экспертам с международным опытом как минимум с двумя голосами независимых экспертов в комиссии из шести членов... подтвердить статус нынешнего главы НАБУ во избежание юридических вызовов текущей работе НАБУ и обеспечить плавный переход...пока не будет избран новый директор НАБУ», — говорится в меморандуме.

Также в документе подчеркивается поддержка независимости Высшего антикоррупционного суда (ВАКС). Отмечается, что суд будет и в дальнейшем обеспечен финансовыми ресурсами для продуктивной детальности. «К концу декабря 2021 года ВАКС получит право пользования постоянными помещениями, которые соответствуют потребностям», — говорится в меморандуме.

Кроме того, Украина взяла на себя обязательства сформировать и обеспечить работу наблюдательных советов ЧАО «НЭК «Укрэнерго» к концу декабря 2021 года, НАК «Нафтогаз Украины» — к концу января 2022 года и НАЭК «Энергоатом» — к концу мая 2022 года на основе прозрачного и конкурентного отбора.

«Мы гарантируем, что госпредприятия будут действовать на расстоянии вытянутой руки от правительства, сохраняя прогресс, достигнутый в укреплении корпоративного управления, в том числе путем сохранения большинства независимых наблюдательных советов», — говорится в тексте обновленного меморандума об экономической и финансовой политике с МВФ по программе stand-by.

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Как сообщалось, Министерство экономики Украины в октябре этого года объявило конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины».

В настоящее время набсовет у «Нафтогаз Украины» отсутствует, а часть его функций выполняет Кабинет министров в рамках собрания акционеров, утверждая необходимые решения.

МВФ
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