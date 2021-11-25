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Apple будет информировать своих клиентов о попытках взлома их гаджетов

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Apple будет информировать своих клиентов о попытках взлома их гаджетов

Американская компания Apple намерена оповещать пользователей своих устройств о попытках взлома со стороны «хакеров, спонсируемых правительствами». Об этом она заявила во вторник на своем сайте.

«Оповещения об угрозах созданы для информирования и помощи пользователям, которые могли стать мишенью хакерских группировок, действующих по указанию правительств. Эти пользователи становятся целью кибератак из-за того, кем они являются и чем занимаются. В отличие от обычных киберпреступников спонсируемые государством злоумышленники могут располагать огромными ресурсами, а их объектом выступает небольшая, но определенная группа людей», — написано в сообщении компании. Дополнительно указывается, что большинство клиентов не столкнутся с подобной опасностью.

Компания отмечает, что не станет раскрывать характерные признаки слежки за пользователями, исходя из которых она будет их оповещать, поскольку это даст возможность хакерам приспособиться к системе защиты ее продукции. По словам Apple, подобные группировки обладают высоким мастерством и существенным финансированием. Они признают, что часть оповещений могут быть ложными, а некоторые кибератаки могут остаться незамеченными.

По информации агентства Reuters, в среду Apple разослала подобные оповещения политическим активистам в Таиланде, которые были известны своим критическим отношением к правительству. Сообщения о возможном взломе получили журналисты в Сальвадоре, политики в Уганде, пишет портал TechCrunch.

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Во вторник Apple подала иск в отношении израильской компании NSO Group и ее материнской компании Q Cyber Technologies, чтобы привлечь их к ответственности за слежку за пользователями ее устройств. В иске была представлена информация о том, как NSO Group использовала уязвимости программного обеспечения устройств пользователей и устанавливала на них троянскую программу Pegasus.

«Меры, которые мы предпринимаем, несут ясный посыл: в свободном обществе неприемлемо использовать шпионские программы в качестве оружия против тех, кто стремится сделать мир лучше. Технические разработки в области безопасности нашей компании — одни из самых продвинутых в мире, и мы продолжим защищать наших пользователей», — прокомментировал подачу иска против NSO Group Иван Крстич, курирующий вопросы компьютерной безопасности в Apple.

Apple, хакеры
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Четверг, 25 ноября 2021
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