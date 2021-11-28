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Кулеба назвал три элемента сдерживания российской агрессии

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Кулеба назвал три элемента сдерживания российской агрессии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал три элемента сдерживания российской агрессии — дипломатический, санкционный и военная поддержка западных стран.

«Это гораздо больше, чем просто словесная поддержка. Мы называем это пакетом сдерживания, и этот пакет сдерживания состоит из трех элементов. Первый — это четкий политический месседж, который уже происходит. Второй — это комплекс санкций или ограничительных мер. Россия знает, что Запад готовит санкции, и Москва дважды подумает, готовы ли они заплатить такую цену. Третий — военная поддержка», — сказал Кулеба в интервью немецкому изданию Zeit.

Он отметил, что дальнейшая помощь по вооружению Украины никак не усилит российско-украинский конфликт.

«Я категорически отвергаю идею о том, что вооружение Украины сродни разжиганию конфликта. Россия хочет, чтобы Украина оставалась слабой, поэтому те, кто отвергает сотрудничество с нами в военной и оборонной сферах, укрепляют позиции России. Сейчас мы ведем очень активный диалог с различными партнерами, которые готовы продавать нам военную технику и оружие, чтобы укрепить возможности Украины по самообороне», — сказал министр.

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По словам главы внешнеполитического ведомства, некоторые европейские страны заключили торговые соглашения с Украиной о поставках военной техники.

«Некоторые страны ЕС действительно сотрудничают с нами в сфере военной торговли на двусторонней основе. Некоторые этого не делают. Но оружие как деньги, они предпочитают тишину. И поэтому я не буду здесь подробно останавливаться на этом», — подчеркнул Кулеба.

отношения с Россией
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