Гужва о пресс-конференции Зеленского: Страна увидела сломленного и неадекватного человека, в заявления которого поверить невозможно

Пресс-конференция Зеленского закончилась. Страна увидела сломленного и неадекватного человека, в заявления которого поверить невозможно.
Об этом заявил журналист Игорь Гужва.
«Пресс-конференция Зеленского закончилась. Вместо 3 часов она шла более 5 часов. Задумка ее была понятна. Зеленский выложил домашние заготовки, чтобы перебить главные информудары против себя.
Ахметова и его телеканалы он планировал „припечатать“ историей про подготовку госпереворота (доказательств не представлено, но, типа, эмоционально сильно звучит).
Тех, кто качает зраду по „вагнергейту“, — феерическими историями про Бурбу, который хотел украсть формулу коронавируса и желал бойни в самолете с „вагнеровцами“.
Ну и остальное по мелочам.
И, собственно, план был реализован. Но то, как это было сделано, а главное — нервные срывы президента, перечеркнуло всю задумку на корню.
Страна увидела сломленного и неадекватного человека, в заявления которого поверить невозможно.
Если Зе как-то хотел хотя бы стабилизировать непростую для себя политическую ситуацию, то эффект он получил ровно обратный.
Это было примерно как пресс-конференция ГКЧП с трясущимися руками Янаева», — убежден журналист.
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