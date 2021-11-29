В мире уничтожено 98,9% химического оружия

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) может подтвердить уничтожение в мире 98,9% запасов химоружия. Об этом объявил в понедельник глава организации Фернандо Ариас.

«По состоянию на 31 октября в мире было уничтожено 71 511 метрических тонн, или 98,9%, всех запасов химического оружия», — сказал он.

Единственным членом ОЗХО, у которого имеются запасы химического оружия, являются США. Его уничтожение в настоящее время продолжается и должно завершиться к концу 2023 года.