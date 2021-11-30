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В Белом доме готовятся к встрече Байдена и Путина в декабре

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В Белом доме готовятся к встрече Байдена и Путина в декабре

Президент США Джо Байден и его команда готовятся к виртуальной встрече с президентом России Владимиром Путиным в декабре. Об этом пишет во вторник газета Washington Post.

По мнению аналитиков, на которых ссылается издание, у Вашингтона будет возможность «послать сигнал» Кремлю о том, какие последствия его ждут в случае вторжения в Украину, но в то же время Белый дом может предложить путь к снижению напряженности. При этом вашингтонская администрация в настоящее время рассматривает несколько вариантов действий, чтобы сдержать возможное российское вторжение, которого опасаются в США, включая предоставление новой военной помощи Украине и новые угрозы введения санкций против России, пишет газета.

Администрация США надеется сплотить союзников перед лицом российской угрозы во время поездки госсекретаря США Энтони Блинкена на встречу министров иностранных дел стран НАТО, которая открылась во вторник в Риге.

«Мы обсудим нашу оценку того, что происходит на границе России и Украины, обсудим, какие варианты действий возможны, и что может сделать НАТО», — цитирует газета Карен Донфрид, помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии. Официальные лица вашингтонской администрации пытаются разработать такой подход, который не будет означать умиротворение России, но который и не вызовет значительный рост напряженности, пишет газета.

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Вашингтон также изучает возможность личной встречи президентов США и России в первой половине 2022 года, отмечает Washington Post со ссылкой на свои источники. Такой шаг, возможно, поможет выиграть время, чтобы сплотить союзников на Западе, или поможет оживить «почти мертвый политический процесс» урегулирования военного конфликта на Донбассе, говорится в статье.

Владимир Путин, Джо Байден
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Вторник, 30 ноября 2021
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