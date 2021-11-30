Инвестиции в кубики LEGO оказались выгоднее торговли золотом

Российские экономисты выяснили, что снятые с производства наборы кубиков LEGO растут в цене заметно быстрее, чем золото, картины и ценные бумаги. Результаты исследования опубликовал научный журнал Research in International Business and Finance.

«Мы привыкли, что если люди покупают какие-то вещи ради инвестиций, то это драгоценности, антиквариат или предметы искусства. Есть и другие варианты, например, коллекционные игрушки. Даже учитывая небольшую стоимость большинства наборов, это огромный рынок, который мало знаком традиционным инвесторам», — объяснила Виктория Добрынская, доцент НИУ ВШЭ и один из авторов исследования.

Добрынская и ее коллеги выяснили, что инвестиции в уже не выпускающиеся наборы кубиков лего приносят примерно 11% дохода в год. Это больше, чем типичный рост других типов вложений, в том числе в ценные бумаги и антиквариат. Они пришли к такому выводу, проанализировав, как менялись цены на 2,3 тыс. различных игрушек в промежутке между 1987 и 2015 годами.

В ходе исследования ученые собрали данных об официальных продажах наборов кубиков и изменении цен на них на различных вторичных торговых площадках, в том числе на онлайн-аукционах. В результате ученые обнаружили, что цены на многие наборы кубиков начинали расти примерно через два-три года после выхода конструктора, причем особенно быстро увеличивалась ценность самых больших и маленьких вариантов LEGO. В среднем она повышалась на 11% в год, что заметно больше, чем у коллекционных вин, золота или инвестиционных портфелей на фондовом рынке.

Кроме того, вложения в игрушки оказались значительно менее рисковой формой инвестиций, чем альтернативные варианты. Это было связано с тем, что цены на конструкторы почти не зависели от ситуации на фондовом рынке и поэтому они росли даже во времена крупных финансовых кризисов, а порог входа на рынок всегда оставался относительно небольшим, в отличие от коллекционирования автомобилей или предметов искусства.

Однако для получения максимальной отдачи от вложений в LEGO нужно очень хорошо понимать этот рынок. Дело в том, что разница в цене разных наборов кубиков может достигать нескольких десятков или сотен раз через десятилетия после их выхода.

Кроме того, первая отдача от подобных вложений появляется относительно медленно, как минимум через три года после первой закупки конструкторов. Кроме того, инвесторам в игрушки придется тратить много сил и времени на отправку и закупку наборов, что делает инвестиции в игрушки далеко не самым простым способом заработать, подытожили ученые.