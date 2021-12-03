Казахстан построит атомную электростанцию

Казахстан намерен построить на своей территории атомную электростанцию. Об этом заявил первый президент страны Нурсултан Назарбаев.
«Мы будем строить атомную станцию все равно. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляют Россия, Япония, Южная Корея и американские компании тоже. Сейчас мы смотрим, где это сделать», — сказал он в показанном в пятницу фильме «Qazaq. History of The Golden Man» («Казах. История золотого человека»), основанном на его интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.
По словам Назарбаева, необходимость строительства АЭС связана с будущим дефицитом электроэнергии в стране. «У нас есть комиссия, которая смотрит, где построить и когда построить. Просто на сегодня это не является вопросом номер один. Но мы будем строить», — пояснил первый президент Казахстана.
В 2019 году президент России Владимир Путин на встрече с нынешним главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым предложил расширить сотрудничество Москвы и Нур-Султана в энергетической сфере и построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. 1 сентября текущего года в послании народу Казахстана Токаев поручил в течение года изучить возможность развития в стране безопасной атомной энергетики.
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