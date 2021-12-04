В РФ прокомментировали данные AP о подготовке наступления России на Украину

Российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства. Так прокомментировала сообщения СМИ о значительном скоплении российских войск на границе с Украиной и якобы ведущейся Москвой подготовкой ко вторжению на территорию нашей страны представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, пишет «Коммерсантъ».

Она добавила, что СМИ должны быть обеспокоены агрессией со стороны США, а не России, «исходя из действий НАТО в регионе». Издание уточняет, что среди таких действий альянса — маневры в Черном море и поставка вооружения в Украину.

По словам Захаровой, США ведут спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию. Представитель МИД РФ считает, что в основе этой операции — провокационные действия в районе российских границ, которые сопровождаются «обвинительной риторикой в адрес Москвы».

Ранее The Associated Press со ссылкой на источник в администрации американского президента сообщила, что, по информации разведслужб США, Россия планирует вторжение в Украину в начале 2022 года. По прогнозу американской разведки, Москва намерена направить на наступление 175 тыс. военных. Источник издания отметил, что половина контингента уже размещена у границ с Украиной.

Президент США Джо Байден прокомментировал данные разведки, сказав, что о действиях России известно в течение длительного времени. «Я ожидаю, что у нас будет долгая дискуссия с Путиным», — добавил он, отвечая на вопрос журналистов о выводах разведки.

Американские СМИ в октябре начали писать о наращивании Россией военной силы на границе с Украиной и возможном вторжении в нашу страну.