Эрдоган переименовал торговый бренд Турции

Новым экспортным брендом Турции, станет Türkiye (Турция на турецком. — РБК). Соответствующий указ подписал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, документ опубликован в издании Official Gazette.
Теперь турецкая продукция будет представлена на рынке под общим брендом Made in Türkiye вместо Made in Turkey. Это решение — «очередной комплексный шаг», призванный подтвердить добросовестность турецких экспортеров, отмечается в указе.
Кроме того, объясняется в документе, термин Made in Türkiye глубже отражает культуру и ценности народа Турции. С появлением нововведения перевод с английского языка как «индейка» станет неправильным.
Данный термин намерены использовать при переписке с зарубежными странами-партнерами.
Ранее президент Турции указом отправил в отставку министра финансов Лутфи Элвана на фоне обвала курса турецкой лиры. В документе говорилось, что Элван сам подал в отставку. Он возглавлял Министерство финансов Турции с ноября 2020 года. Этому предшествовали массовые протесты жителей страны. Участники протестов требовали отставки правительства. К примеру, в Стамбуле жители вышли на демонстрацию перед зданием Центробанка. У некоторых был плакат с надписью «Вы плохо выполнили свою работу, вас будут судить, пусть правительство уходит в отставку».
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