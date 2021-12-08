Беларусь ввела лицензирование импорта из Украины некоторых товаров

Беларусь ввела лицензирование импорта отдельных видов товаров из Украины, аналоги которых производят предприятия белорусских концернов «Беллесбумпром» и «Белгоспищепром». Данное решение принято в соответствии с постановлением Совета министров Беларуси № 702 от 7 декабря.
«Установить, что импорт в Республику Беларусь отдельных видов товаров, происходящих из Украины, ... осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым министерством антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с государственными органами и иными организациями», — отмечается в документе, который опубликован в среду на сайте концерна «Беллесбумпром».
В постановлении говорится, что решение правительства Беларуси принято «в связи с систематическим нарушением Украиной принципов свободной торговли».
В «Беллесбумпроме» уточнили, что под лицензирование попали плиты древесностружечные и древесноволокнистые, обои и аналогичные настенные покрытия, бумага туалетная, а также отдельные виды картонной и бумажной упаковки. Кроме того, по решению белорусского правительства лицензирование затронуло импорт из Украины мебели и ее частей.
По линии концерна «Белгоспищепром» лицензированию подлежат поставки из Украины кондитерских изделий, шоколада, сладкого сухого печенья, пива. В соответствии с решением белорусского правительства, министерство антимонопольного регулирования и торговли страны будет выдавать лицензии на импорт указанной выше продукции по согласованию с концернами «Беллесбумпром» и «Белгоспищепром».
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