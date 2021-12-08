Байден заявил, что США не обязаны защищать Украину в случае агрессии РФ

Соединенные Штаты не рассматривают идею использования своих вооруженных сил в связи с разногласиями с Россией по Украине. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.
Его спросили, исключает ли он возможность ввода американских войск на территорию Украины в связи с ситуацией на границе нашей страны с Россией. «Это не рассматривается», — сказал президент.
Президент Байден заявил, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации.
«У нас есть моральное и юридическое обязательство, в соответствии со статьей пятой (о коллективной обороне), перед нашими союзниками по НАТО, если они подвергнутся нападению. Это священное обязательство. Это обязательство... не распространяется на Украину», — сказал он журналистам.
Президент США в то же время заявил, что предупредил Путина о готовности ввести суровые экономические санкции в случае вторжения РФ в Украину.
«Я был весьма прямолинеен. ... Он (Путин — Ред.) был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется в Украину, будут серьезные последствия, серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было», — сказал Байден.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016