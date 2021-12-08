Байден заявил, что США не обязаны защищать Украину в случае агрессии РФ

Соединенные Штаты не рассматривают идею использования своих вооруженных сил в связи с разногласиями с Россией по Украине. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден, отвечая на вопросы журналистов на лужайке Белого дома перед вылетом в штат Миссури.

Его спросили, исключает ли он возможность ввода американских войск на территорию Украины в связи с ситуацией на границе нашей страны с Россией. «Это не рассматривается», — сказал президент.

Президент Байден заявил, что у США и НАТО нет обязательств применять военную силу для защиты Украины в случае эскалации.

«У нас есть моральное и юридическое обязательство, в соответствии со статьей пятой (о коллективной обороне), перед нашими союзниками по НАТО, если они подвергнутся нападению. Это священное обязательство. Это обязательство... не распространяется на Украину», — сказал он журналистам.

Президент США в то же время заявил, что предупредил Путина о готовности ввести суровые экономические санкции в случае вторжения РФ в Украину.

«Я был весьма прямолинеен. ... Он (Путин — Ред.) был вежлив, но я ясно дал понять, что, если он действительно вторгнется в Украину, будут серьезные последствия, серьезные последствия, экономические последствия, подобных которым никогда не было», — сказал Байден.