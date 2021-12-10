К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

К Земле приближается астероид 4660 Nereus, он не представляет для планеты опасности, со ссылкой на NASA сообщила The Mirror.
Космическое агентство присвоило астероиду класс «потенциально опасен». В длину он больше 304,8 м, его скорость — 23,6 тыс. км/ч.
Астероид максимально сблизится с Землей на расстояние 7,4 млн км. По данным газеты, его обнаружили в 1982 году, по размерам он больше Эйфелевой башни (ее высота — 300 м).
По данным NASA, максимальное сближение астероида с Землей произойдет 11 декабря.
В конце ноября NASA запустила ракету Falcon 9 с зондом для удара по двойному астероиду Дидимос — Диморфос для изменения траектории его полета в рамках проекта DART. «Проект DART станет первой демонстрацией техники кинетического ударного механизма, позволяющей изменить движение астероида в космосе», — сообщали в NASA.
По данным космического агентства, корабль DART после выхода в открытый космос развернет солнечные батареи, сблизится с астероидом и осенью следующего года столкнется с меньшим из них — Диморфосом. Скорость корабля перед ударом составит около 24 тыс. км/ч.
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