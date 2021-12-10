Войти
Путин назвал последствия вступления Украины в НАТО
дружба народов
Путин назвал последствия вступления Украины в НАТО
Зеленский положительно оценил переговоры Путина и Байдена
позиция
Зеленский положительно оценил переговоры Путина и Байдена

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

космос
RSS

К Земле летит астероид размером с Эйфелеву башню

412

К Земле приближается астероид 4660 Nereus, он не представляет для планеты опасности, со ссылкой на NASA сообщила The Mirror.

Космическое агентство присвоило астероиду класс «потенциально опасен». В длину он больше 304,8 м, его скорость — 23,6 тыс. км/ч.

Астероид максимально сблизится с Землей на расстояние 7,4 млн км. По данным газеты, его обнаружили в 1982 году, по размерам он больше Эйфелевой башни (ее высота — 300 м).

По данным NASA, максимальное сближение астероида с Землей произойдет 11 декабря.

Читайте также: Некоторые страны НАТО «в ярости» из-за плана США по диалогу с Россией

В конце ноября NASA запустила ракету Falcon 9 с зондом для удара по двойному астероиду Дидимос — Диморфос для изменения траектории его полета в рамках проекта DART. «Проект DART станет первой демонстрацией техники кинетического ударного механизма, позволяющей изменить движение астероида в космосе», — сообщали в NASA.

По данным космического агентства, корабль DART после выхода в открытый космос развернет солнечные батареи, сблизится с астероидом и осенью следующего года столкнется с меньшим из них — Диморфосом. Скорость корабля перед ударом составит около 24 тыс. км/ч.

астероид, НАСА
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 10 декабря 2021
Четверг, 9 декабря 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Хосейн Амир Абдоллахиян
Хосейн Амир Абдоллахиян
Министр иностранных дел Ирана

Венский диалог – с целью отмены санкций

Несмотря на невыполненные обещания Запада и недоверие к неконструктивным подходам и политике Белого дома, Исламская Республика Иран будет прилагать усилия с подлинной решимостью и доброй волей в венских переговорах, чтобы достичь хорошего, устойчивого и действенного соглашения для снятия санкций.
Семен Глузман
Семен Глузман
правозащитник, бывший диссидент, психиатр

Украина не стала правовым государством

Мне очень хотелось жить в правовом государстве. К сожалению, Украина таким государством не стала. Мы живем в государстве постоянного и откровенного надругательства над Конституцией. Это надругательство над правом мы унаследовали от СССР.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Майдан дошел до Европейского суда

«Дело Януковича» в ЕСПЧ прошло все предварительные этапы, и суд – в рамках рутинной процедуры – потребовал от украинской власти разъяснений по основным пунктам иска. А это уже очень печальная новость для отечественных правоохранителей.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016