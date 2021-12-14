В «красной» зоне карантина остаются 10 регионов

По состоянию на 14 декабря в желтой зоне эпидемической опасности находятся столица и 12 областей. На красном уровне остаются 10 регионов.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

К «желтому» уровню эпидопасности отнесены Киев, Днепропетровская, Донецкая, Ивано-Франковская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Полтавская, Ривненская,Тернопольская, Харьковская, Херсонская и Черновицкая области.

На красном уровне эпидопасности остаются Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области.

На оранжевом уровне — Закарпатская, Одесская области.

Уровень заболеваемости COVID-19 при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения по состоянию на 13 декабря по стране составляет 347 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень заболеваемости — 538 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень заболеваемости COVID-19 в Полтавской — 587, Черкасской областях — 560 на 100 тыс. населения.

По состоянию на 13 декабря уровень госпитализаций по стране составляет 40,6 при определенном показателе 60 на 100 тыс. населения. В Киеве уровень госпитализаций составляет 37,1 на 100 тысяч населения. Показатель уровня госпитализаций по состоянию на 13 декабря превышен только в одной области — Закарпатской.

По состоянию на 13 декабря ни в одном регионе не превышен показатель загруженности коек с кислородом, отведенных для лечения больных COVID-19. Так, по стране этот показатель составляет 35,8% при определенном предельном уровне в 65%. В столице показатель загруженности коек с кислородом составляет 31,5%.

Напомним, что за все время пандемии в Украине заболели 3 570 448 человек, выздоровели — 3 233 009, летальных случаев — 91 602, сделали ПЦР-тестов — 16 333 417. В течение прошлых суток, 13 декабря, зафиксировали 7 283 новых случая коронавируса.