На Прикарпатье на переезде поезд столкнулся с автомобилем, двое погибших

На Прикарпатье, в селе Угринов возле Ивано-Франковска, на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда и легкового автомобиля. Погибли два человека.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области на своей странице в Фейcбуке.
«13 декабря в 23:32... поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде, в селе Угринов Ивано-Франковского района произошло столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем. Спасатели с помощью комбинированного гидроинструмента провели мероприятия по деблокированию из автомобиля двух человек без признаков жизни: мужчины 1992 года рождения и женщины 1985 года рождения», — сообщает областное управление ГСЧС.
Согласно информации управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, трагедия произошла на регулируемом железнодорожном переезде, когда водитель авто выехал на запрещенный сигнал светофора и допустил столкновение с пассажирским поездом «Киев-Ивано-Франковск».
В настоящее время работники правопорядка выясняют все обстоятельства происшествия.
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