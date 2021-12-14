На Прикарпатье на переезде поезд столкнулся с автомобилем, двое погибших

На Прикарпатье, в селе Угринов возле Ивано-Франковска, на железнодорожном переезде произошло столкновение поезда и легкового автомобиля. Погибли два человека.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области на своей странице в Фейcбуке.

«13 декабря в 23:32... поступило сообщение о том, что на железнодорожном переезде, в селе Угринов Ивано-Франковского района произошло столкновение пассажирского поезда с легковым автомобилем. Спасатели с помощью комбинированного гидроинструмента провели мероприятия по деблокированию из автомобиля двух человек без признаков жизни: мужчины 1992 года рождения и женщины 1985 года рождения», — сообщает областное управление ГСЧС.

Согласно информации управления по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, трагедия произошла на регулируемом железнодорожном переезде, когда водитель авто выехал на запрещенный сигнал светофора и допустил столкновение с пассажирским поездом «Киев-Ивано-Франковск».

В настоящее время работники правопорядка выясняют все обстоятельства происшествия.