В Украине в «красной» зоне осталось только 8 областей

В Украине в «желтой» зоне адаптивного карантина стало больше областей. В ней находится Киев и 14 областей: Винницкая, Хмельницкая (с 15 декабря), Донецкая Днепропетровская, Черновицкая, Херсонская, Харьковская, Тернопольская, Ровенская, Полтавская, Львовская, Луганская, Кировоградская, Ивано-Франковская, информирует пресс-служба Минздрава.
Оранжевому уровню эпидемической опасности отвечает Закарпатская и Одесская области.
В «красной» зоне находятся восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская области.
Напомним, с 6 декабря в Украине вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление карантина в желтых зонах. В частности, кинотеатры, театры, заведение общепита и другие общественные учреждения смогут работать только при вакцинации 100% персонала и посетителей.
При этом теперь бизнес должен проверять у посетителей QR код сертификатов вакцинации от коронавируса с помощью приложения «Дія».
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