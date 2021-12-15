В Украине в «красной» зоне осталось только 8 областей

В Украине в «желтой» зоне адаптивного карантина стало больше областей. В ней находится Киев и 14 областей: Винницкая, Хмельницкая (с 15 декабря), Донецкая Днепропетровская, Черновицкая, Херсонская, Харьковская, Тернопольская, Ровенская, Полтавская, Львовская, Луганская, Кировоградская, Ивано-Франковская, информирует пресс-служба Минздрава.

Оранжевому уровню эпидемической опасности отвечает Закарпатская и Одесская области.

В «красной» зоне находятся восемь областей: Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Черкасская, Черниговская области.

Напомним, с 6 декабря в Украине вступили в силу новые карантинные правила, предусматривающие усиление карантина в желтых зонах. В частности, кинотеатры, театры, заведение общепита и другие общественные учреждения смогут работать только при вакцинации 100% персонала и посетителей.

При этом теперь бизнес должен проверять у посетителей QR код сертификатов вакцинации от коронавируса с помощью приложения «Дія».