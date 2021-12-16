СБУ заявила о ликвидации в Киеве ячейки «ИГИЛ»

Служба безопасности Украины (СБУ) провела спецоперацию в Киеве, в результате чего в украинской столице была прекращена деятельность центра международной террористической организации «Исламское государство» (ИГИЛ), сообщается на сайте спецслужбы в четверг.
«Руководителем группировки был один из лидеров ИГИЛ, которого СБУ задержала и экстрадировала в Грузию в мае 2020 года. По предварительным данным, в состав ячейки входило 12 человек. Пятеро из них — граждане РФ, находящиеся в розыске за преступления в разных странах мира», — говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, злоумышленники причастны к финансированию террористической деятельности боевиков Исламского государства на территории Ближнего Востока. Сотрудники СБУ задокументировали факты их переписки с лицами, находящимися в Сирии и участвующими в боевых действиях.
Для маскировки незаконного пребывания в Киеве злоумышленники рассредоточились по разным адресам в городе. В ходе обысков правоохранители обнаружили у них оружие и боеприпасы, поддельные документы, средства связи и направили их на экспертизу.
Следователи СБУ начали уголовное производство по ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины, ведется следствие для привлечения к ответственности причастных к противоправной деятельности лиц.
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