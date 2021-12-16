Сенаторы США предложили объявить Россию «спонсором терроризма» в случае атаки на Украину

Группа из девяти сенаторов США предложила предоставить Украине в 2022 году военную помощь на $450 млн и закрепить за Россией статус «спонсора терроризма», если она введет войска в нашу страну. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте комитета сената по международным отношениям.

«Поскольку Украина столкнулась с очередным наращиванием российских войск у границы и угрозой вторжения, США должны сделать все возможное, чтобы сдержать Россию и предоставить Украине поставки и поддержку, необходимые ей для самообороны», — заявил глава комитета сенатор-республиканец Джим Риш.

Инициатива называется «Акт, гарантирующий Украине автономию путем укрепления ее обороны» (Guaranteeing Ukraine’s Autonomy by Reinforcing its Defense Act, GUARD Act). Ее поддержали еще восемь сенаторов, в том числе старший республиканец в комитете сената по вооруженным силам, Марко Рубио и зампредседателя комитета по разведке Пэт Туми.

По словам Риша, он решил представить эту инициативу в связи с бездействием администрации президента-демократа США Джо Байдена.

В свою очередь, Туми отметил, что простая угроза санкций не остановит Россию в ее планах по вторжению в Украину.

«Администрация президента США должна немедленно предпринять конкретные шаги по оказанию помощи Украине, наложив санкции на газопровод «Северный поток-2», — заявил сенатор.

Помимо этого, авторы инициативы предложили ряд других мер для борьбы с российской агрессией. В частности, России предложили присвоить статус «государства — спонсора терроризма», если она вторгнется в Украину.

Признание государства «спонсором терроризма» позволяет президенту США ввести против него дополнительные санкции, ограничить или запретить продажу оружия, а также товаров и технологий двойного назначения. Этот статус также разрешает отказать стране в экономической помощи и снять с ее представителей дипломатический иммунитет.