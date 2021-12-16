Порошенко ворвался в эфир канала «Рада» и раскритиковал его финансирование

Бывший президент, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко прорвался в прямой эфир парламентского телеканала «Рада».

В студии выступал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, когда перед столом ведущих появился Порошенко. Журналистка и Гетманцев пригласили экс-главу государства присоединится к эфиру. Но тот заявил, что канал препятствует работе депутатов, а на его финансирование тратятся большие деньги.

«Я бы хотел, чтобы все зрители телеканала „Рада“ знали — сейчас незаконно потрачены деньги налогоплательщиков... Мы точно это так не оставим», — сказал он и ушел.

«Рада» вещает в обновленном формате — с современной парламентской и дополнительной студиями в Кабмине.