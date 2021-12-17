Газ по «Северному потоку – 2» пойдет только после сертификации

Эксплуатация «Северного потока — 2» возможна лишь после завершения сертификации, вряд ли она будет завершена в январе. Об этом заявила в пятницу представитель Минэкономики ФРГ журналистам в Берлине.

«Газ может начать поступать лишь после завершения сертификации», — сказала она. «Это четкая правовая предпосылка», — добавила представитель ведомства.

Отвечая на дополнительный вопрос, может ли сертификация завершиться в январе, она отметила: «По нашей оценке, нет, не думаю. Но об этом уже говорил глава Федерального сетевого агентства».

Глава регулятора Йохен Хоман сказал в четверг, что решение о запуске «Северного потока — 2» не будет принято в первой половине 2022 года.

Чтобы начать перекачку газа, оператору «Северного потока — 2» нужно получить одобрение немецкого регулятора, который проверяет проект на соответствие Газовой директиве ЕС. Сейчас сертификация остановлена, так как оператору Nord Stream 2 AG со штаб-квартирой в Швейцарии нужно зарегистрировать дочернее предприятие в ФРГ. Пока этого не произошло, сертификация продолжена не будет.