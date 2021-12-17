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Порошенко не смогли вызвать на допрос по делу о поставках угля из Донбасса

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Порошенко не смогли вызвать на допрос по делу о поставках угля из Донбасса

Госбюро расследований Украины пыталось, но не смогло вызвать Порошенко на допрос по делу о поставках угля из Донбасса, по которому проходит один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук.

Как отметили в ГБР, Петр Порошенко проигнорировал следователей, пытавшихся вручить ему повестку.

«Следователи ДБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям „ЛНР“ и „ДНР“ группой граждан Украины.

Сегодня, 17 декабря, для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР вблизи Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении», — отметили там.

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Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о поставках угля из временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом в начале месяца сообщил в Facebook бывший замгенпрокурора Виктор Трепак. По его словам, генпрокурор Ирина Венедиктова собралась в командировку, именно тогда подозрение и может подписать один из и.о. главы Офиса генпрокурора.

«По моей информации, в ближайшее время бывшему президенту Украины Петру Порошенко может быть предъявлено новое подозрение по делу, связанному с торговлей углем с оккупированной россиянами территории Украины в период его президентства и в котором „проходят“ В. Медведчук и экс-министр энергетики В.Демчишин. Подготовленный Офисом генерального прокурора проект такого подозрения изучается в Офисе президента. Решается, насколько целесообразна реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества. Очевидно, что этот ход власти информационно перебьет болезненные для нее темы общественного обсуждения», — написал Трепак.

Петр Порошенко, ГБР
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