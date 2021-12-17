Порошенко не смогли вызвать на допрос по делу о поставках угля из Донбасса

Госбюро расследований Украины пыталось, но не смогло вызвать Порошенко на допрос по делу о поставках угля из Донбасса, по которому проходит один из лидеров ОПЗЖ Виктор Медведчук.
Как отметили в ГБР, Петр Порошенко проигнорировал следователей, пытавшихся вручить ему повестку.
«Следователи ДБР во взаимодействии со следователями СБУ и под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора расследуют уголовное производство по преступной схеме снабжения угля с временно оккупированных территорий и содействие террористическим организациям „ЛНР“ и „ДНР“ группой граждан Украины.
Сегодня, 17 декабря, для установления всех обстоятельств уголовного производства и принятия соответствующих решений работники ГБР вблизи Верховной Рады пытались вручить повестку о вызове народному депутату Украины Петру Порошенко, однако он проигнорировал представителей правоохранительного органа и уехал в неизвестном направлении», — отметили там.
Напомним, ранее сообщалось, что в ближайшее время Офис генпрокурора может предъявить подозрение пятому президенту Украины Петру Порошенко по делу о поставках угля из временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом в начале месяца сообщил в Facebook бывший замгенпрокурора Виктор Трепак. По его словам, генпрокурор Ирина Венедиктова собралась в командировку, именно тогда подозрение и может подписать один из и.о. главы Офиса генпрокурора.
«По моей информации, в ближайшее время бывшему президенту Украины Петру Порошенко может быть предъявлено новое подозрение по делу, связанному с торговлей углем с оккупированной россиянами территории Украины в период его президентства и в котором „проходят“ В. Медведчук и экс-министр энергетики В.Демчишин. Подготовленный Офисом генерального прокурора проект такого подозрения изучается в Офисе президента. Решается, насколько целесообразна реализация такого подозрения именно сейчас и как это повлияет на электоральные настроения общества. Очевидно, что этот ход власти информационно перебьет болезненные для нее темы общественного обсуждения», — написал Трепак.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016