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Украина намерена за 3-4 года на четверть увеличить добычу газа

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Украина намерена за 3-4 года на четверть увеличить добычу газа

Украина намерена полностью обеспечивать себя природным газом за счет сокращения его потребления на 30-40% в результате программы термомодернизации и роста добычи с 18-19 млрд куб. м до 23-25 млрд куб. м в год в ближайшие три-четыре года, сообщил заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма.

«Параллельно будет работать над программой увеличения добычи природного газа и других полезных ископаемых в Украине для того, чтобы добыча увеличилась с существующих 18-19 млрд куб. м хотя бы до 23-25 млрд куб. м на протяжении ближайших трех-четырех лет», — сказал он на брифинге в Киеве пятницу.

Шурма добавил, что с марта-апреля начнется реализации программы термомодернизации, в рамках которой в течение 7-10 лет намечено модернизировать «абсолютное большинство» 180 тыс. жилых домов и 20 тыс. объектов социальной сферы.

Он уточнил, что план на следующий год — 5 тыс. жилых домов и «сотни» объектов социальной сферы.

«В целом ожидаем, что это позволит сократить потребление газа на 30-40%... И, таким образом, чтобы страна была самодостаточна в отношении природного газа», — подчеркнул замглавы ОП.

Как сообщалось, в конце 2016 года правительство утвердило Концепцию развития газодобывающей отрасли Украины до 2020 года, которая предполагала увеличение добычи природного газа с 19,9 млрд куб. м в 2015 году (в 2013 году — 21,4 млрд куб. м) до 27,6 млрд куб. м в 2020 году. В частности, государственное «Укргазвыдобування» должно было нарастить ее до 14,5 млрд куб. м в 2016 году и 20,1 млрд куб. м.

По данным ОГТСУ, добыча газа в Украине в 2020 году составила 19,7 млрд куб. м (-4,4% к 2019-му), в том числе «Укргазвыдобування» — 14,2 млрд куб. м.

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Согласно данным НКРЭКУ, одновременно Украина в 2020 году увеличила валовое потребление природного газа на 5,5% (на 1,55 млрд куб. м) по сравнению с 2019 годом — до 29,8 млрд куб. м.

По словам главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко, стране приходится импортировать около 10 млрд куб. м природного газа, хотя еще не так давно при потреблении около 55 млрд куб. м импорт превышал 30 млрд куб. м.

газ, добыча газа
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