Украина начала увеличивать запасы угля

Украина увеличила запасы угля на 100 тыс. тонн и продолжит наращивать их, примерно, на 300 тыс. тонн в месяц, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на брифинге по итогам заседания координационного энергетического штаба в пятницу вечером.

«На сегодня склады уже выросли по сравнению с периодом две-три недели назад на 100 тыс. тонн, и эта работа, эта тенденция продолжается», — сказал он на брифинге по итогам заседания координационного энергетического штаба.

По его словам, этой зимой поставки украинского и импортного энергоугля на ТЭС будут составлять около 2 млн тонн/месяц, тогда как его использование прогнозируется в объеме 1,7-1,9 млн тонн, что позволит накапливать на складах по 0,3-0,5 млн тонн в месяц.

Как сообщалось, запасы угля на складах тепловых электростанций генкомпаний Украины на 17 декабря 2021 года составляют 447,4 тыс. тонн, что на 15,2% выше, чем на 1 декабря (388,3 тыс. тонн).