В РФ уверяют, что на переговорах с США будут обсуждать именно нерасширение НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления США и ряда западных стран о том, что на переговорах по «гарантиям безопасности» не будет рассматриваться вопрос нерасширения НАТО на восток.

«В США и ряде западных стран появились заявления о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет. В этой связи подчеркиваем: именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», — говорится в распространенном в субботу комментарии российского дипломата.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не готов соглашаться с предложениями России по «гарантиям безопасности», которые касаются НАТО.

Напомним, Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет Украины.