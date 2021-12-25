В РФ уверяют, что на переговорах с США будут обсуждать именно нерасширение НАТО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления США и ряда западных стран о том, что на переговорах по «гарантиям безопасности» не будет рассматриваться вопрос нерасширения НАТО на восток.
«В США и ряде западных стран появились заявления о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет. В этой связи подчеркиваем: именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции», — говорится в распространенном в субботу комментарии российского дипломата.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон не готов соглашаться с предложениями России по «гарантиям безопасности», которые касаются НАТО.
Напомним, Россия 17 декабря опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет Украины.
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