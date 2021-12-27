В Украине за сутки 133 смерти от СOVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 2 810 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровело 4 279 человека, 138 умерли, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

«За сутки 26 декабря в Украине: зафиксировано 1 864 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 138, медработников — 12); 29 476 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 8 776 человек, вторую дозу — 20 434 человека, дополнительную дозу получили 88 человек, ревакцинальную дозу — 178 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано — 1 053 человека; летальных исходов — 133; выздоровело — 4 527 человек», — сказано в сообщении в телеграмм-канале.

Днем ранее, 26 декабря выявили 2 810 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 декабря выявили 5 276 новых случаев заболевания СOVID-19, 24 декабря за сутки выявили 6 647 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело — 3 646 988 человек; выздоровело — 3 432 739 человек; летальных исходов — 94 971.

С начала вакцинальной кампании привито 14 592 537 человек, из них получили первую дозу — 14 592 535 человек, получили две дозы — 13 414 061 человек, получили дополнительную дозу — 2 110 человек, ревакцинальную дозу — 793 человека. В общей сложности проведено 28 009 499 прививок.