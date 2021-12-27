США пригрозили России беспрецедентными санкциями из-за Украины

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что США готовы ввести санкции против России в случае ее вторжения в Украину.
«Мы сотрудничаем с нашими союзниками по этому вопросу, и мы очень ясно давали понять, что мы готовы ввести санкции, каких вы прежде не видели», — сказала политик в эфире CBS. Конкретных мер она не назвала, но сказала, что Вашингтон ведет прямые дискуссии на эту тему с российской стороной.
Харрис подчеркнула, что «Россия не должна нарушать суверенитет Украины» и что США будут поддерживать территориальную целостность нашей страны.
США ранее неоднократно заявляли, что могут ввести санкции в случае военной агрессии России по отношению к Украине. 1 декабря о готовности Вашингтона принять экономические и иные меры против Москвы в ответ на ее действия по отношению к Украине заявляла пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. До этого санкциями, которые не применялись ранее, России грозил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Reuters сообщал, что американские власти могут, в частности, ввести санкции на экспорт в Россию. Ограничения, по данным агентства, могут коснуться поставок смартфонов.
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