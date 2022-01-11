Пока нет готовности для нового разговора Путина и Байдена

Готовности для разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена по гарантиям безопасности пока нет, работа дипломатов будет продолжена, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Очевидно, что пока нет готовности для разговора на высшем уровне. Еще раз повторяю, общая картина пока не составлена, было бы наивным полагать, что один раунд переговоров даст исчерпывающий результат, но повода для оптимизма пока не так много, работа будет продолжена», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по «гарантиям безопасности». Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.