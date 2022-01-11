Идеальное очищение лица: мицеллярная вода для умывания

Мицеллярная вода применяется для быстрого и полного удаления следов косметики. Она тщательно растворяет любые остатки мейк-апа, не стягивая кожу, не раздражая слизистые и не оставляя липких следов. После ее использования следует приступать к своему ежедневному уходовому ритуалу. Отличным вариантом долгое время остается пенка для умывания. Она завершает процесс очищения, выравнивает Ph и наполняет кожу витаминами.

В продаже сегодня появляются все новые средства, но мицеллярка https://megamarket.zakaz.ua/ru/categories/micellar-water-megamarket/ имеет ряд непреодолимых преимуществ. В частности:

мягко очищает;

не требует смывания;

не нарушает липидный барьер;

не сушит кожу;

предотвращает закупоривание пор;

подготавливает кожу к следующим этапам ухода.

Немного средств могут похвалиться таким перечнем плюсов, но их выбор сугубо индивидуальный.

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