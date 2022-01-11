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Промышленная инфляция в Украине ускорилась до 62,2%

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Промышленная инфляция в Украине ускорилась до 62,2%

Цены в промышленности Украины в декабре 2021 года возросли на 62,2% по сравнению с декабрем 2020 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

Как ранее сообщало статведомство, в 2020 году (декабрь по отношению к декабрю 2019 года) рост цен промпроизводителей составил 14,5%, в 2019-м – 7,4%, в 2018-м - 14,2%, 2017-м - 16,5%, 2016-м – 35,7%, 2015-м – 25,4%.

Госстат уточнил, что в пределах Украины цены промпроизводителей в декабре 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года выросли на 74,2%, при поставках за пределы страны – на 24,5%.

Цены в промышленности Украины в декабре по сравнению с предыдущим месяцем 2021 года выросли на 2,7% после роста в ноябре на 4,3%, октябре - на 12,5%, сентябре – на 0,7%, августе - на 5,4%, июле – на 2,6%.

В то же время Госстат указывает: среднегодовое повышение цен в промышленности в 2021 году (январь-декабрь к январю-декабрю 2020 года) составило 40,8% после снижения в 2020 году на 1,6%, тогда как в предыдущие годы также фиксировался рост цен: в 2019 году - 4,1%, 2018 году – 17,4%, 2017 году – 26,4%, 2016 году - 20,5%, 2015 году – 36%.

Промышленная инфляция (индекс цен производителей) — рост цен на сырье, энергоресурсы и комплектующие, которые промышленные предприятия используют при производстве готовой продукции.

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В 2021 году Украина установила рекорд с 1996 года. В течение всего периода существования гривны в Украине не фиксировался такой уровень роста цен производителей.

инфляция, промышленность, индекс цен производителей
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