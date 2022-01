Впервые в истории YouTube ролик собрал более 10 млрд просмотров

Детская песня Baby Shark Dance стала первым в истории YouTube видеоклипом, собравшим более 10 млрд просмотров. Круглую отметку видео преодолело 13 января.

Общая численность населения Земли в настоящее время не превышает 8 млрд человек. Таким образом, можно считать, что в среднем человек посмотрел Baby Shark Dance хотя бы один раз.

Клип-рекордсмен был размещен на YouTube пять лет назад и собрал за это время 32 млн «лайков», комментарии под клипом в настоящее время отключены.

Лидером по числу просмотров на YouTube Baby Shark Dance стала в ноябре 2020 года, вытеснив с первого места хит Луиса Фонси Despacito. В феврале 2021 года песенка стала первым в истории YouTube видео, собравшим более 8 млрд просмотров. В июле того же года число просмотров перевалило за 9 млрд.

В качестве самого популярного видео на YouTube Baby Shark Dance попала в Книгу рекордов Гиннесса.

В топ-5 самых популярных в истории YouTube также входят:

Despacito — 7,7 млрд просмотров;

детская песенка Johny Johny Yes Papa — 6,1 млрд;

Shape of You Эда Ширана — 5,58 млрд;

See You Again Уиза Халифы — 5,38 млрд.